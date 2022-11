Ucraina | Amendola Pd | ' sostegno a Kiev e fermare la guerra'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Lascatenata dalla Federazione russa contro l'in maniera ingiustificata e illegale non è un conflitto tra due Stati, ma unadi aggressione, un'invasione violenta, in cui gli attacchi che si stanno susseguendo in queste ore, in questi giorni, non distinguono tra obiettivi militari e civili ucraini. La strategia politica russa è imperniata sulla logica di potenza. Il Partito democratico non ha oggi bisogno di capriole o di abiure". Così il capogruppo dem in commissione Esteri alla Camera, Vincenzo, nella dichiarazione di voto in Aula sulle mozioni concernenti iniziative in relazione al conflitto tra Russia e. "Per noi è sempre stata netta in questi nove mesi la richiesta di un cessate il fuoco e l'avvio di un negoziato, presupposto ...