Tale e Quale Show 12 | Antonino Spadaccino dopo la vittoria svela qual è ora il suo sogno più grande E a proposito di Amici…

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 30 novembre 2022)è tornato a conquistarsi i riflettori del piccolo schermo con laconquistata a. L’edizione 2022 dello spettacolo di Carlo Conti ha infatti chiuso i battenti con l’alzata di coppa di, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Nel 2004 aveva infatti vinto ilnt più famoso di Canale 5 e questa, per lui, è stata come tornare un po’ indietro nel tempo, come ha raccontato a FanPage: Rimettersi in gioco ha sempre una dualità, sembra sempre che prima fossi in panchina, ma non funziona così. Vai e fai ciò che sai fare. Per lui però, quel percorso ad Amici, sarà sempre imbattibile: Una benedizione, perché grazie a quel percorso ho potuto fare i primi ...