Steffy muore in Beautiful? Anticipazioni dagli Stati Uniti

, prima che Finn arrivi da lei, sentirà una strana connessione con lui. Ma Sheila seguirà il ... Sheila Carter stavolta morirà Per la serie l'erba cattiva nonmai sicuramente il perfido ...Inseguita dalla Carter, la signora Finnegannella sua auto. Bisognerà, però, fare attenzione ... in quanto Li potrebbe essere ancora viva ! In ogni caso a prendersi cura del marito di...