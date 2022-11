‘Siamo carabinieri’ | entrano in casa e lo tramortiscono con una pistola | poi lo sequestrano e lo rapinano

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Momenti di puro terrore per un barista di Ardea, sequestrato, picchiato e rapinato da due malviventi che si sono spacciati per carabinieri. I fatti sono accaduti lunedì 28 novembre, verso le 19:00, ad Ardea, nel quartiere di Tor San Lorenzo. L’uomo, un noto barista di Ardea, era da poco rientrato adal lavoro, nella sua abitazione in via Campo di Carne, quando ha sentito suonare al citofono. Ed è iniziato il suo incubo. “Siamo carabinieri, cerchiamo la droga” “Non aspettavo nessuno”, racconta Paolo, nome di fantasia. “Ingenuamente ho aperto il portone per vedere chi fosse e, in un istante, sono stato aggredito da due persone che avevano il volto coperto. Mi hanno detto:carabinieri, cerchiamo la droga, facci entrare!’ Erano armati. Mi hanno puntato entrambi le pistole contro. Uno dei due mi ha colpito violentemente al volto con la ...