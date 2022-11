Peugeot 408 | più anime in una sola automobile

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La408 è una delle candidate al Car of the Year 2023, merito della sua capacità di essere più auto in una. Motorizzazioni benzina e ibride plug-in

I nomi delle 7 protagoniste corrispondono a quelli di Jeep Avenger, Kia Niro, Nissan Ariya,, Renault Austral, Subaru Solterra/Toyota BZ4x e Volkswagen ID. Buzz. A sfidare SUV e crossover, ...ROMA "prosegue con la sua strategia di profonda rivisitazione della gamma avviata recentemente con l'inedita. Il 2023 sarà l'anno che segnerà la piena elettrificazione per il marchio del leone e ...È una delle candidate alla vittoria finale del Car of the Year 2023, la Peugeot 408 è l’ultima creazione nata sotto l’effige del Leone ruggente di Francia. Si tratta di una vettura particolare, che ...Non molti brand possono vantare la stessa “presenza” elettrica di Peugeot, che ha già a listino l’intera gamma – 5 modelli di varie taglie – dei ...