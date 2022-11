Nel 2022 le librerie indipendenti reggono | ma e' allarme liquidita'

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tengono lenel, in un clima di fiducia in miglioramento in vista delle festivita' natalizie. Sono stabili i ricavi e l'occupazione, ma l'aumento dei costi, l'impatto dell'...

I 'Socceroos' passano il turnoGruppo D battendo la Danimarca per 1 - 0. I Bleus, invece, riescono a passare nonostante la sconfitta per 1 - 0 contro la ...... l'occidente debosciato può continuare a inginocchiarsi , appecoronarsi come e quanto vuolesuo ... a prescindere, come la vedreste Max Del Papa, 30 novembreLa fine del 2022 si avvicina, ed è tempo di bilanci (anche) in salsa modaiola. Ci pensa Lyst, con il classico report "A year in fashion": dal brand dell'anno (spoiler: MiuMiu) ..."Si tratta di un accordo storico", ha detto il relatore dell'Europarlamento sul pacchetto Ets, Peter Liese (Ppe), presentando a grandi linee l'intesa, che dovrebbe portare a un taglio delle emissioni ...