Lei denuncia lo stupro | il pm chiede l' archiviazione | dal video appare consenziente

LA NAZIONE

Pignalberi si è sentito diffamato e ha sporto, ma a oggi non gli è dato sapere se potrà ... Quando èsotto accusa, Meloni si appella alla Costituzione che dà ai politici nell'esercizio ...Fu proprioa riferirlo in aula, durante il processo, in una udienza che si è tenuta a fine ... LaA denunciarlo, in seguito, fu comunque la primogenita, dopo un nuovo episodio di percosse ... Picchia la fidanzata, lei non lo denuncia La primogenita lo ha denunciato in seguito a vari episodi di violenza, ma a convincere il giudice dell'assoluzione è stata la testimonianza della secondogenita che ha descritto l'uomo come un padre ..Controlli ambientali dei carabinieri anche a Bacoli. I militari della locale stazione hanno denunciato un 35enne del posto, titolare ...