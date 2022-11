Grande Fratello Vip | Pamela Prati | Wilma Goich e Patrizia Rossetti le reputavo due amiche | invece

Pamela Prati è stata una delle protagoniste indiscusse della settima edizione delVip . Intervistata dal settimanale Chi, la showgirl è tornata a parlare della sua esperienza nella famosa Casa di Cinecittà e lanciato una frecciata a Wilma Goich e Patrizia Rossetti . ...L'ex concorrente delvip non ha digerito il comportamento "usa e getta" di Antonino con Oriana nella Casa e ha tuonato su Twitter: " Gli uomini usano e poi scaricano... Ma noi donne ...Risentita ancora per l’atteggiamento di Patrizia, Giaele racconta a Oriana e a Sarah quanto accaduto durante una delle serate precedenti e non risparmia le critiche verso Luciano. La modella, infastid ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-39146b22-fa0c-b11f-c8a2-d80d2c6a88 ...