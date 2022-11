Fisco | ' Mattarella | nei prossimi mesi Svizzera via da black list' **

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "L'incontro tra i due ministri svizzero e italiano competenti lascia prevedere una rapida soluzione positiva nell'arco dei". Lo ha assicurato il Presidente della Repubblica, Sergio, rispondendo ad un giornale svizzero, a proposito della rimozione delladalla cosiddettain materia di regimi fiscali. Una questione emersa nel corso dei colloqui di ieri tra il Capo dello Stato e il Presidente della Confederazione, Ignazio Cassis. "Sul piano simbolico -aveva spiegato quest'ultimo- per laè molto importante, essendo noi del tutto in piena compliance con le norme, non c'è più nessuna ragione perché questoing debba ancora esistere. Sul piano ...

Il presidente della Repubblica, Sergio, ha firmato e autorizzato la presentazione in ... vista la palese violazione degli obiettivi fissati con il Pnrr che, richiamandosi al vecchio Dl...... invece, bollinata dalla Segreteria di Stato e firmata dal presidente della Repubblica, ... Qui cosa potrebbe cambiare anche per le aliquote Irpef e le sanzioni verso il. Quali sono i ...Lo ha assicurato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo ad un giornale svizzero, a proposito della rimozione della Svizzera dalla cosiddetta black list in materia di regimi ...È una domanda che riporta Mattarella, in visita in Svizzera, alle questioni e alle polemiche domestiche. Una domanda sull’evasione fiscale che è il tema su cui si sta alzando lo scontro tra maggioranz ...