Covid oggi in Sardegna | 533 contagi e un morto | 30 novembre

(Di mercoledì 30 novembre 2022) (Adnkronos) – Insi registrano, 302022, 533 ulteriorida coronavirus, di cui 473 diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2726 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 4 ( stesso dato di ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 92 ( stesso dato di ieri ). Sono 5861 i casi di isolamento domiciliare ( – 141 ). Si registra il decesso di una donna di 85 anni, residente nella provincia di Sassari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Sky Tg24

...di essere messi dain quarantena domiciliare, in base a quanto comunicato dalle autorità locali. Il Partito comunista cinese aveva sposato la linea dura contro le proteste anti -del fine ...... a causa dele dei problemi nel settore immobiliare. Loading... Scende al 10% a novembre l'... Le aspettative sono di un ridimensionamento del caro - vita anche: se così fosse, i mercati ... Covid, le notizie di oggi. Fiaso: "Nuovo balzo dei ricoveri, +19,5% in 7 giorni". LIVE L’Ufficio Covid 19 di Messina ha organizzato una conferenza stampa sabato prossimo 3 dicembre alle 10.30 in Fiera (padiglione 7b) ...Secondo quanto riferito, infatti, il governo Cinese ha cancellato tutte le restrizioni imposte in seguito al nuovo focolaio di infezione da coronavirus COVID-19 sorto nelle scorse settimane. La Cina ...