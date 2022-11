Calcio | Mondiali 2022 Marcus Rashford | “Dedico i goal a un mio amico scomparso”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) L’ingleseè stato fondamentale nella partita di ieri sera contro il Galles aidi. L’attaccante dei Tre Leoni ha infatti messo a segno una doppietta nella sfida vinta per 3-0 e ha così aiutato i compagni a qualificarsi agli ottavi di finale. Oltre ai, però, c’è di più. Sì perché di certo non è passata inosservata la sua esultanza dopo la prima rete, con l’inglese che si è messo in ginocchio e ha alzato le dita al cielo. In tanti si sono chiesti cosa significasse quel gesto, e la spiegazione è poi arrivata dallo stesso attaccante.: Enner Valencia si scusa con tutto l’Ecuador per l’eliminazione “Ho perso uno dei miei amici più cari un paio di giorni fa. Ha avuto una lunga ...

Ma la repressione è arrivata fino aidiin corso in Qatar , come testimoniano i video diffusi dall'esperto di sport cinese Mark Dreyer e dal giornalista della Abc australiana Bill ...... 'Questo gruppo di giocatori merita rispetto e ammirazione, è arrivato terzo aidel 2018 e per 4 anni ha guidato il ranking Fifa. Lascerà un'eredità enorme a tutto ilbelga'. Il ct ...Dove vedere in diretta tv e in streaming gratis il match dei Mondiali Qatar 2022 fra Australia e Danimarca, valido per la terza giornata del girone D: ...A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista di Sky.