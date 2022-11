Amendola vs Conte Sull' Ucraina si scontrano due idee di sinistra

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Uno dice che “col passare dei mesi in tanti hanno fatto l’abitudine alla guerra”. L’altro risponde: “Noi non ci siamo abituati, come dice qulacuno, per noi è sempre stata netta la richiesta di un negoziato”. Uno afferma che all’inizio è stato favorevole agli aiuti militari all’ma, a differenza di altri, il suo era “un aiuto derivato non già da pulsioni belliciste, ma dalla convinzione di porre un argine all’iniziale asimmetria delle forze in campo”. L’altro replica che “la guerra a oltranza è solo nelle teste dei siloviki del Cremlino”. Seguendo il dibattito alla Camera, si fatica a credere che Giuseppee Enzoabbiano fatto parte dello stesso governo, il secondo ministro del primo. Sono stati alleati per quasi tre anni, dalla nascita del governo giallorosso alla ...