Ucraina | il bilancio di Zelensky sulla vendetta russa a Cherson | «258 bombardamenti in 7 giorni Ma non ci piegheremo» – Il video

(Di martedì 29 novembre 2022) «Oggi come ogni altro giorno gli occupanti hanno nuovamente bombardatoe le comunità della regione. In una sola settimana il nemico ha sparato 258 volte». Così il bollettino di guerra del presidente ucraino Volodymyrtestimonia idi assediamento alle zone liberate dell’meridionale. I russi si sono ritirati dalo scorso 11 novembre. Nonostante le lacrime di gioia di cittadini e soldati ucraini, le forze di Mosca hanno ripreso presto a bombardare la zona. «258 spari in settecontro 30 insediamenti», spieganelserale su Telegram. «L’esercito russo ha anche danneggiato la stazione di pompaggio che forniva acqua a Mykolaiv. Cosa si può dire di loro? Questa è la vera essenza di quei “compagni” ...

Il presidente ha poi concluso: "L'non accetterà mai ordini da questi 'compagni' di Mosca. Faremo di tutto per restaurare ogni oggetto, ogni casa, ogni impresa distrutta dagli occupanti".Unaggravato, secondo le denunce sui social, dal ritardo con cui sono giunti i soccorsi a ...a Mosca li hanno usati quest'anno per protestare contro la guerra della Russia con l'Sedicimila sono gli attacchi missilistici russi contati dal ministero della Difesa ucraino in 9 mesi di aggressione: il 97% dei quali contro obiettivi civili. E non è finita: ieri bombe sono cadute su ...