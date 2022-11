Adnkronos

... "Siamo abbastanza avanti nel percorso come impostazione strategica e risultati già raggiunti " proseguenella propria strategia ha il raggiungimento del net zero carbon nel 2050 non solo ...... assessora alla Mobilità del Comune di Milano, intervenuta insieme a Giuseppe, Direttore Generale Energy Evolution di. Nel capoluogo lombardo quindi, tramite l'app Enjoy, da oggi è ... Ricci (Eni): "Car sharing Enjoy elettrico a Milano rafforza impegno Net Zero" È arrivato anche a Milano (dopo Torino, Bologna e Firenze) il car sharing elettrico di Eni, proposto, come sempre, sotto il marchio Enjoy. Il nuovo parco veicoli della multinazionale del cane a sei za ...L’utilizzo dei veicoli Enjoy a Milano consente vantaggi come il parcheggio gratuito sulle strisce blu e nei parcheggi riservati ai residenti ...