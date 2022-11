Pagelle TV della Settimana 21-27 11 2022 Ecco i promossi e i bocciati

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 29 novembre 2022) Francesca Fagnani9 a Don’t forget the lyrics. E’ il successo che non ti aspetti di questo autunno: il ‘karaoke game’ di Gabriele Corsi, in onda sul Nove, ha toccato il 4.1% nella finalissima di venerdì scorso segnando un record storico per un access prime time dal canale 8 in poi. Certi generi fanno dei giri immensi poi ritornano… 8 a Belve. Il programma dall’alto tasso di ferocia supera la provanuova messa in onda vincendo altresì a mani basse il confronto con il predecessore (ben più ambizioso) Stasera C’è Cattelan. La Fagnani spicca in un mondo dello spettacolo che cerca soltanto il giornalismo di consenso. 7 a Zelig. Dopo il ritorno dello scorso anno, il varietà comico si conferma e rappresenta un’ottima alternativa nel palinsesto di Canale 5. Ci si chiede il perchè di soltanto 3 puntate: Zelig non è un evento bensì un programma ...