Mondiali 2022 | Iran - Stati Uniti 0 - 1 | il gol di Pulisic vale gli ottavi - Sport - Calcio - quotidiano net

L'Inghilterra cala il tris contro il Galles nella prima sfida contro un'altra squadra britannica ai, nel gruppo B di Qatar. I Tre Leoni hanno vinto tutte le ultime sette partite contro il Galles. La squadra di Southgate si qualifica agli ottavi, dove affronterà il Senegal, da prima del ...L'Inghilterra si impone nettamente 3 - 0 sul Galles nella terza partita del gruppo B deidi Qatare si qualifica da prima del girone agli ottavi di finale con 7 punti, mentre il Galles chiude ultimo a 1 punto. Partita senza storia chiusa grazie alla doppietta di Rashford al ... Mondiali 2022, il tabellone dagli ottavi e tutte le partite Segui live la partita di Mondiali Inghilterra-Senegal su skysport.it. Le probabili formazioni, tutte le news per arrivare preparato al meglio al match e tutti gli aggiornamenti in diretta live dell’in ...Terminato anche il Gruppo B dei Mondiali con le partite giocate oggi alle 20. L'Inghilterra certifica il suo primato nel raggruppamento, vincendo 0-3 la sfida in salsa britannica con il Galles. In gol ...