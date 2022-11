Maltempo | tromba d' aria in mare davanti spiaggia in Gallura

Alzando una nuvola di acqua, lamarina si è avvicinata pericolosamente alla spiaggia ma poi ha scaricato la sua potenza in mare prima di toccare la costa. Diverse le persone che hanno ...... tornado e violenti nubifragi, ilha colpito duramente il Salento'. E' quanto hanno ... Nardò e Casarano, una tempesta di fulmini a Tricase e un nubifragio a Calimera, con l'ultimad'...Dopo i nubifragi dei giorni scorsi, che hanno colpito pesantemente la costa centro occidentale della Sardegna, una tromba marina è stata avvistata questa mattina, verso mezzogiorno, davanti alla spiag ...Lamezia Terme - Rimosso il tetto divelto dal maltempo che occupava la sede stradale tra via Vittorio Veneto e via Luigi Rizzo. A seguito della tromba d’aria che domenica 20 novembre aveva colpito la ...