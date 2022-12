L'underboob di Chiara Ferragni è per... Max Pezzali

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di martedì 29 novembre 2022) Serata all’insegna dei ricordi per. L’influencer in libera uscita con gli amici più cari si è scatenata al concerto milanese di Max. Ditamente fan sfegatata degli 883,non ha perso l’occasione per rivivere in musica gli anni Novanta. Il tour Max indossa una camicia con il suo volto“Come mai”, “Gli anni”, “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”: i brani di Maxhanno fatto da colonna sonora ad intere generazioni. E sono proprio i suoi successi più grandi che l’artista porta in scena in un tour nazionale. Dopo le prime tre date al Mediolanum Forum di Assago, Max (che per l’occasione indossa colorate camicie custom Benevierre) si sposterà in giro per l’Italia fino ad aprile, quando sono previsti i due concerti di chiusura, sempre a Milano. Alla data ...