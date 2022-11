Le due famiglie distrutte dal fango di Ischia

Leggi su agi

(Di martedì 29 novembre 2022) AGI - La casa era di famiglia. Ma ora è devastata dal. Soprattutto le camere da letto, dove hanno trovato la morte padre, madre e i loro tre figli, vttime della frana di Casamicciola a. E più a valle, è stato trovato morto anche il cavallo del capofamiglia, che nelle giornate libere lo montava per andare raccogliere funghi e legna da ardere su quella montagna che l'ha tradito e ucciso con i suoi cari. Il padre e i parenti non si arrendevano, e cercavano disperatamente di contattarlo via telefonino, un cellulare che continuava a squillare. Ma Gianluca Monti, giovane tassista di Casamicciola Terme, non rispondeva. E nemmeno rispondeva Valentina Castagna, sua moglie, mamma a tempo pieno. Quelli che sono con quasi certezza i loro corpi, anche se non sono stati identificati ufficialmente, sono stati individuati tra i detriti che avevano ...