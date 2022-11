«Juventus | è un nuovo 2006 Dimissioni collegate al falso in bilancio Ha deciso Elkann» Sky

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 29 novembre 2022)di Andrea Agnelli decise dalla proprietà, ossia da John. Federico Ferri, direttore di Sky Sport, parla die anche di rischio reiterazione del reato che potrebbe portare anche all’arresto di Agnelli. Non lo dice apertamente, o meglio non lo collega, ma parla di rischio reiterazione del reato. «È certamente una notizia che chiude un’era iniziata nel maggio 2010 quando Agnelli prese la guida dellaallora in una situazione di carenza risultati sportivi, stavolta ci sono state ledi tutto il cda dellacompreso il presidente Andrea Agnelli, il vice presidente Nedved, l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene che pure resterà per guidare l’amministrazione in attesa di un passaggio di ...