“Il Provinciale” | a Benevento la troupe del programma di Rai Uno

(Di martedì 29 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ladeltelevisivo “Il” condotto da Federico Quaranta, da domani 30 novembre a venerdì 2 dicembre, sarà aper effettuare delle riprese nelle seguenti aree della città: via Antico Sannio, Oasi della Lipu, corso Garibaldi, complesso di S. Sofia, quartiere S. Clementina in prossimità del Ponte Leproso e quartiere Triggio/Teatro Romano. Com’è noto, in ogni episodio deldi Rai Uno viene raccontato un viaggio con lo scopo di descrivere le peculiarità culturali, territoriali, geografiche e morfologiche della località visitata e gli aspetti meno conosciuti del territorio, anche tramite la voce della popolazione locale e la naturalista Mia Canestrini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.