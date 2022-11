I calciatori dell’Iran “costretti” a cantare l’inno | “Se non vi comportate bene tortureremo i vostri familiari”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 29 novembre 2022) Una indiscrezione della Cnn spiega perché iiraniani in Qatar hanno cantatonazionale nella seconda partita dopo avere clamorosamente fatto scena muta nella partita d’esordio: le famiglie dei giocatori della squadra sarebbero state “minacciate di arresto e tortura se i giocatori non si comporteranno” in vista della partita contro gli Stati Uniti: lo scrive la Cnn, citando “una fonte coinvolta nella sicurezza dei giochi”. I giocatori convocati dalle guardie rivoluzionarie Quel mancato canto delnon è stato senza conseguenze, anche se la Fifa ha finto di non accorgersi della situazione. Sempre secondo la fonte citata dalla Cnn i giocatori sono stati convocati a un incontro con membri del Corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane. In quell’occasione sarebbe stato detto loro che le loro ...