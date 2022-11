Frana Casamicciola | giovedì informativa di Musumeci in Senato

(Di martedì 29 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl ministro per la Protezione civile e per le politiche del Mare, Nello, sarà in Aula alalle 11.30 per un’sulla vicenda di Ischia. Lo si apprende al termine della conferenza dei capigruppo di palazzo Madama. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Di queste, oltre il 90% è stato generato a partire dalle ore immediatamente successive alla tragedia di Ischia, segno che le immagini delladihanno scosso gli animi degli italiani,...... che con il suo amico Andrea, anche lui sedici anni, che frequenta la Ragioneria, ha deciso di organizzare un gruppo per spalare il fango dopo lache sabato all'alba ha colpito. Li ...Giovanna Mazzella, la giovane mamma travolta nella notte del 26 novembre dal fango di Casamicciola con il marito e il suo ... sopravvissuto alla frana, è uno dei simboli della tragedia. Ricoperto di ...Non solo a Casamicciola". Palomba ha aggiunto che l'eventuale accoglienza ... "La Regione ha stanziato 4 milioni di euro per far fronte alle più immediate esigenze relative alla frana di Ischia.