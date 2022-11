(Di martedì 29 novembre 2022) Riserva sarà lei! Semmai terzo pilota , ecco una definizione più degna e che rende meglio l'idea dell'importanza del supplente che gira il mondo con questa o quella maglia, e non per consumare gelati ...

Bene, anzi male: il terzo pilota è un punto dolente per la, non nel senso di Antonio Giovinazzi che finor a cui si aggiungono gli ulteriori 240 kW (326 cv) generati da tre motori elettrici, uno sull'posteriore e uno su ciascuna delle ruote anteriori. La stretta collaborazione trae Gran ... Ferrari, l'asse Vasseur-Steiner e quei tre "no" a Binotto Appiedato Schumi e rifiutati Giovinazzi e Shwartzman, tutti caldeggiati dal team principal in uscita, la Haas ha preso Hulkenberg raccomandato dal francese ...Una monoposto da oltre 1.300 CV, una concept car virtuale destinata al motorsport virtuale: è la nuova Ferrari Vision Gran Turismo.