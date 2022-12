Angelo Pintus è diventato papà | è nato Rafaél

(Di martedì 29 novembre 2022)per la prima volta. É stato lui stesso a dare l’annuncio sul suo profilo social con un post Instagram da cui traspare tutta l’emozione che sta provando in questo momento. “è arrivato, in una fresca mattinata di novembre. Che felicità”. A quel punto il comico, che ha postato a corredo un disegno che era stato realizzato tempo fa dalla moglie, ha proseguito il suo messaggio rivolgendosi direttamente alla donna, Michela Sturaro, con cui da tempo nutriva il sogno di allargare la famiglia, e ha sottolineato quanto sia le sia grato: “Micky, amore mio, te lo ricordi questo disegno? Lo hai fatto tu anni fa. Sognavamo di essere io e te e con noi quel piccolo rompiballe di nostro figlio. Ed eccoci qui. Grazie per questo regalo meraviglioso che è, ...

a 47 anni è diventato papà per la prima volta : Michela Sturaro , con cui è sposato da cinque anni, ha dato alla luce il piccolo Rafaél . Ad annunciare la lieta novella è stato lo stesso Angelo Pintus, uno dei comici più amati d'Italia, è finalmente diventato papà. La dedica alla moglie Michela, parla del loro profondo amore.Il comico ha annunciato la nascita del piccolo Rafaél con un post su Instagram in cui ringrazia la moglie Michela Sturaro, che ha vissuto una gravidanza difficile: «Grazie per questo regalo meraviglio