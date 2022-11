Airola | ‘Questioni di sangue’ | giovedì l’incontro con l’autrice del libro

(Di martedì 29 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Continuano senza sosta gli incontri culturali dell’Istituto di Istruzione Superiore del Lombardi di, promossi per garantire agli studenti e alle studentesse una offerta formativa trasversale, ricca e ampia.1° Dicembre, con inizio alle ore 10:00, nell’auditorium del teatro comunale gli alunni delle classi quarte e quinta degli indirizzi ITE – IPIA MAT – IPIA MODA parteciperanno alcon la scrittrice Anna Vera Viva. Verrà presentato il suo, edito da Garzanti, “Questioni di sangue” -un’indagine nel cuore segreto di Napoli – romanzo con cuici guida in uno dei rioni più affascinanti del nostro paese: il quartiere Sanità. In questo scenario indiscusso dei più grandi contrasti di una città piena di luci e di ...

