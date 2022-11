Udine | Confartigianato chiede un piano energetico

TEMI: artigiani friuli caro bolletteeconomia fvg Lavoro Fvg notizie fvg Ultime Notizie Il caro bollette mette in crisi gli artigiani: in Fvg a rischio 82 mila posti di ...E' uno dei messaggi espressi dal Presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al convegno "Energia economia, il ruolo degli artigiani" organizzato da- Impresee ...UDINE (ITALPRESS) – “La Regione proseguirà a lavorare per consolidare le alleanze fra istituzioni e cittadini nell’interesse della comunità regionale nella consapevolezza che sia quanto mai necessario ...Un grande piano di riqualificazione energetica è la proposta che oggi il presidente di Confartigianato-Imprese Udine, Graziano Tilatti, ha consegnato al presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedr ...