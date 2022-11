Thuram Inter | affare più complicato | foltissima concorrenza per l’esterno

(Di lunedì 28 novembre 2022), sempre piùl’perfrancese: fortissima laperL’non è sola nella corsa a Marcus. Nonostante Ausilio stia provando a forzare la mano per riuscire a strappare il giocatore già a gennaio al Borussia Moenchengladbach. Stando a quanto riferisce la Bild, è nutrita laper il Nazionale francese nel caso in cui dovesse liberarsi a zero: oltre al Bayern Monaco, sulle tracce del classe ’97 ci sarebbero infatti anche Borussia Dortmund, Atlético Madrid, Siviglia, Newcastle e Aston Villa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Difficilmente invece ci saranno novità nel reparto offensivo, malgrado il pressing dell'per Marcus. Il nazionale francese, impegnato al momento al Mondiale in Qatar con la selezione ...Oggi Marcus, finito nel mirino di mercato dell', gioca da attaccante nel Borussia Moenchengladbach e in nazionale è chiamato da Deschamps a surrogare l'assenza di Benzema. E il 36enne ...Thuram Inter, sempre più complicato l’affare per l’esterno francese: fortissima la concorrenza per l’esterno L’Inter non è sola nella corsa a Marcus Thuram. Nonostante Ausilio stia provando a forzare ...Di seguito l’intervista esclusiva a Dalmat. Dalmat, come vede questa Inter Secondo me ha influito molto, perché il giocatore non aveva ancora le idee chiare sul proprio futuro: andare via o rimanere ...