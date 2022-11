Saman Abbas | riesumati i resti Il procuratore | “Corpo è integro”

(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) – “Il”. E’ quanto ha dettocapo di Reggio Emilia Calogero Gaetano Paci, ai microfoni della Tgr Rai Emilia Romagna e di Telereggio, al termine delle operazioni di recupero delche si ritiene essere dila ragazza pachistana scomparsa il 30 aprile 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. “Il contesto in cui ilè stato ritrovato e anche qualche elemento peculiare già consentono di formulare una probabilità di identificazione, ma la prova regina è quella del Dna” conclude. L'articolo proviene da Italia Sera.

... ai microfoni della Tgr Rai Emilia Romagna e di Telereggio, al termine delle operazioni di recupero del corpo che si ritiene essere dila ragazza pachistana scomparsa il 30 aprile 2021 a ...... ai microfoni della Tgr Rai Emilia Romagna e di Telereggio, al termine delle operazioni di recupero del corpo che si ritiene essere dila ragazza pachistana scomparsa il 30 aprile 2021 a ...Si tratta veramente di Saman Abbas Il corpo recuperato dal vecchio rudere abbandonato di Novellara è veramente il suo Quasi sicuramente sì ma la risposta definitiva arriverà in queste ore, in cui i ...Sono terminate pochi minuti fa le operazioni di estrazione del corpo di Saman Abbas, la diciottenne pachistana di Novellara barbaramente uccisa dalla sua famiglia il primo maggio del 2021. La salma, c ...