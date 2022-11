Pari pirotecnico | tra Camerun e Serbia finisce 3-3

(Di lunedì 28 novembre 2022) AGI - Rimonta da una parte, contro rimonta dall'altra.si rispondono colpo su colpo in un match ricco di emozioni che chiude sul 3-3 il secondo turno del Gruppo G. Apre Castelletto, poi Pavlovic, Milinkovic e Mitrovic ribaltano tutto, ma Aboubakar e Choupo-Moting permettono agli africani di rimettere tutto in equilibrio. Dopo le rispettive sconfitte al debutto con Svizzera e Brasile, le squadre di Song e Stojkovic si prendono il primo punto a testa del proprio torneo, che però serve a poco ad entrambe. Stando a questo risultato, nelle ultime sfide della fase a gironi (-Svizzera e-Brasile), balcanici e africani saranno costretti per forza vincere per sperare negli ottavi di finale, considerando che la Seleçao, in caso di successo con gli svizzeri, sarebbe già qualificata matematicamente ...

Doppia rimonta e primo punto a testa dopo le sconfitte nelle partite d'esordio con Svizzera e Brasile AGI - Rimonta da una parte, contro rimonta dall'altra. Camerun e Serbia si rispondono colpo su col ...Pareggio pirotecnico tra Camerun e Serbia (3-3) nella gara valida per la seconda giornata del Gruppo G del Mondiale in Qatar. La squadra africana sblocca il ...