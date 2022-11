Morale e punti d’oro a Piacenza! La Lube ora prepara il blitz in Belgio!

Leggi su seriea24

(Di lunedì 28 novembre 2022) I campioni d’Italia sono tornati da Piacenza con 2fondamentali per il, la classifica di SuperLega Credem Banca e le ambizioni di un buon posto nella griglia di Del Monte® Coppa Italia. Saper soffrire e riemergere nei momenti opportuni è un passaggio obbligato per una squadra che ha cambiato pelle come la CucineCivitanova. Pur con gli alti e bassi che hanno caratterizzato la prima parte di stagione, i biancorossi hanno dato prova a Tours in Champions League, così come nel 9° turno della Regular Season al PalaBancaSport, di riuscire a trovare il miglior equilibrio nell’arco dei match più impegnativi, grazie alle indicazioni di Chicco Blengini, e di saper resistere alle burrasche, anche contro squadre infarcite di grandi battitori. Capitan Luciano De Cecco e compagni sanno che ogni gara sarà più insidiosa della ...