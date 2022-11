Mondiali 2022 | Portogallo batte Uruguay 2-0 e va agli ottavi

Portogallo, Brasile e Francia sono già agli ottavi Prima della terza e ultima giornata della fase a gironi, iin Qatar hanno già dato i primi verdetti: la Francia nel girone D, il Brasile ...Ottantacinque minuti di classe pura contro il Camerun, un gol di precisione, giocate di qualità, oltre ad aver dato il via alle altre due reti della Serbia. Stavolta ha brillato la stella di ...«Lui è un appassionato di calcio, ascolta i giocatori come nessuno aveva mai fatto prima» L’ex terzino del Brasile e del Milan Cafù si è lasciato andare in una lunga intervista alla Gazzetta dello Spo ...Grande vittoria per il Portogallo, che grazie al successo ottenuto contro l'Uruguay ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali. Contro i sudamericani è ...