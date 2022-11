ilGiornale.it

... dove l'auto verrà automaticamente ''incastrata'' in unsistema di scaffalature . Quando ... CARO ILPARCHEGGIO Quanto costa il distributore automatico di macchinine (macchinone) Molto. ...Nelcaso, se permettete, vorrei far umilmente notare, chemarito, non ha avuto alcun ruolo ... Un paese, pulito,, amministrato. Un paese dove si possa ritornare a passeggiare, ... "Me lo ha ordinato il mio Dio". E lo straniero aggredisce i poliziotti Un pakistano trentacinquenne è stato espulso dall'Italia nei giorni scorsi, a seguito dell'episodio che lo ha visto protagonista ad Arezzo lo scorso settembre ...“In carcere non ho mai ordinato un omicidio, né comunicato all’esterno con un cellulare introdotto illegalmente, e non ho mai ordinato le estorsioni, fatte da altri spedendo il nome mio e di mio padre ...