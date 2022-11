LIVE Corea del Sud-Ghana 2-3 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | fasi finali di un bellissimo incontro

(Di lunedì 28 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLEDIDEL SUD-94? Grande azione sulla sinistra di Son, che dialoga con Cho. L’attaccante dello Jeonbuk ci prova trovando la risposta di Ati-Zigi. 92? Sostituzionedel Sud: esce Kim Min-Jae, entra Kwon Kyung-Won. 91? Colpo di testa di Na che arriva docile tra le braccia di Ati-Zigi.che alza il muro. 90? Saranno 10 i minuti di recupero, un mini supplementare. 90? Proprio Rahman manda in corner intervenendo di testa su un pericoloso cross di Hwang. 88? Sostituzione: non ce la fa Mensah, al suo posto entra Rahman. 87? Sostituzioni che hanno spezzettato il ritmo di questo finale di partita. Ora è tutto fermo per prestare le cure al difensore ghanese Mensah. 84? Occasione ...

All'Education City Stadium il match valido per la seconda giornata dei Mondiali tradel Sud e Ghana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Education City Stadium è andato in scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar tradel Sud e ...Reti: al 13' st Cho Gue - Sung (del Sud) , al 16' st Cho Gue - Sung (del Sud) al 24' pt Salisu M. (Ghana) , al 34' pt Kudus M. (Ghana) , al 23' st Kudus M. (Ghana) . Ammonizioni: al 27' ...Corea del Sud - Ghana gol, ecco le immagini dei primi 45'. La nazionale africana conduce per 0-2 grazie alle firme di Salisu e Kudus ...Salisu in gol contro la Corea del Sud, il difensore ghanese la spunta in una mischia in area di rigore e batte in rete ...