Ghana | Kudus | «Grazie ai miei compagni»

(Di lunedì 28 novembre 2022) Le parole di, ala dele dell’Ajax, dopo la doppietta contro la Serbia al Mondiale 2022 in Qatarha parlato dopo la grande doppietta contro la Corea del Sud ai Mondiali in Qatar. PAROLE – «Tutti noi eravamo al meglio. È stata una sensazione incredibile. Volevamo i tre punti e li abbiamo ottenuti. Ci hanno recuperato sul 2-2 e avevamo bisogno di ancora più energia e ci siamo riusciti. Voglio ringraziare tutti i. È stata una partita di squadra e tutti hanno avuto una parte del merito nella mia prestazione e doppietta. Il cross di Jordan Ayew e persino il tocco di palla di Iñaki Williams sono stati decisivi nelle due reti. Un grandea tutti. Uruguay? Siamo molto fiduciosi. Andremo lì con la stessa mentalità e daremo il 100». L'articolo proviene ...

Le parole di, ala dele dell'Ajax, dopo la doppietta contro la Serbia al Mondiale 2022 in Qatarha parlato dopo la grande doppietta contro la Corea del Sud ai Mondiali in Qatar. PAROLE - "Tutti ...Juve e Milan si sfidano per: il prezzo ora sale©LaPresseSe ne parla da prima che iniziasse il Mondiale: gli osservatori di Juve e Milan sono in prima fila per seguire le prestazioni di ...Dopo la sconfitta con il Portogallo arriva la riscossa. Al tirare delle somme, vista la pressione asfissiante dei sudcoreani nei venti minuti finali della contesa, un pareggio sarebbe risultato verdet ...Qualche imprecisione difensiva, complice anche l’infortunio. Altra vittoria africana. La Corea dovrà battere il Portogallo per sperare Oggi maluccio Kim Min-Jae. Contro il Ghana, il difensore del Napo ...