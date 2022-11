“Espulsione immediata dal GF Vip” Charlie e Antonino | frasi choc all’orecchio Ma si scopre

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 novembre 2022) Bufera suSpinalbese. Il concorrente del GF Vip 7 ed ex fidanzato di Belen Rodriguez è uno dei vipponi del reality show condotto da Alfonso Signorini e nelle ultime settimane è stato protagonista del gossip nella casa.ha infatti avuto un flirt con la new entry del programma, l’influencer spagnola Oriana Marzoli. I due hanno trascorso qualche notte di fuoco maha deciso di troncare la storia dopo una dichiarazione della giovane. Mentre i due parlavano in giardino, lui ha confessato di sentire la mancanza della figlia Luna Mari e la risposta dell’influencer è stata davvero fuori luogo: “Ma come ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque ti capisco anche a me manca tantissimo il mio cane“. Parole che hanno fatto scioccatoSpinalbese. Leggi anche: “No, ma davvero?”. ...