Emma Marrone | “Sono arrabbiata con la vita | mi ha portato via il mio papà”

Dal 29 novembre in esclusiva su Prime Video arriva un docufilm dedicato a, una delle cantanti " ora anche attrici " più amate del nostro Paese. Il titolo del docufilm è " Sbagliata Ascendente Leone" . Scopriamo qualche dettaglio in più sul docufilm. "Sbagliata ...IL DOCUFILM Il docufilm, diretto dal duo registico BENDO (Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra), nasce da un'idea diche racconta sé stessa in prima persona. Un resoconto sincero della ...La cantante ricorda suo padre in un evento a Palazzo Vecchio: “Adesso che lui non c’è sono un’altra persona e lo sto scoprendo ...“Sbagliata Ascendente Leone” è il titolo del docufilm dedicato ad Emma, il vero racconto di RealBrown, disponibile in esclusiva su Prime Video da domani, 29 novembre. Colonna sonora del progetto è l’o ...