(Di lunedì 28 novembre 2022) Ostia – Maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale: questi i reati contestati ad un 59enne arrestato in flagranza dagli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma. La segnalazione al 112NUE, giunta nel tardo pomeriggio, è arrivata per una “lite in famiglia”: la pattuglia del Distretto Lido, in poco tempo sul luogo segnalato, ha ascoltato il racconto di una donna anziana. La stessa era preoccupata per la salute del marito in quanto il loro, due giorni prima, lo avevato da un ospedale e lo teneva chiuso in. La donna ha raccontato che da anni lei ed il marito subiscono le angherie dele proprio per paura di un’escalation si era rifugiata adi un altro familiare. I poliziotti, prima ancora di arrivare nell’appartamento dove doveva ...

Il Faro online

Se ha ucciso le tre prostitute di agendo in una maniera tanto efferata quanto sconsiderata, come ritengono gli inquirenti, allora questi potrebbero non essere gli unici avvenuti nel tempo per sua mano ...Qual è la strada più breve da percorrere per raggiungere la pineta diE dove bisogna dirigersi per raggiungere la spiaggia più vicina Sono informazioni semplici che non sono però facilmente reperibili ad Ostia ed in generale nel territorio del municipio ... Castel Fusano, preleva con la forza il padre dall'ospedale e lo rinchiude in casa: in manette figlio violento Se Giandavide De Pau ha ucciso le tre prostitute di Prati agendo in una maniera tanto efferata quanto sconsiderata, come ritengono gli inquirenti, allora questi omicidi potrebbero non essere gli unici ...Se Giandavide De Pau ha ucciso le tre prostitute di Prati agendo in una maniera tanto efferata quanto sconsiderata, come ritengono gli inquirenti, allora questi omicidi potrebbero non essere ...