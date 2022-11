Camerun-Serbia LIVE 3-3 | Choupo-Moting trova il pareggio | Primapagina

(Di lunedì 28 novembre 2022) 2022-11-28 13:31:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: La sfida traè la partita che apre la seconda giornata del gruppo G dei Mondiali in Qatar. Tutte e due le nazionali arrivano da una sconfitta nella gara d’esordio: la squadra di Song ha perso con la Svizzera, Milinkovic e compagni hanno preso due gol dal Brasile; entrambe le squadre sono a caccia del primo gol e dei primi punti in questo torneo: chi perde rischia di rimanere fuori dal Mondiale, unpotrebbe servire a poco a tutte e due. Le formazioni ufficiali(4-3-3): Epassy; Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo; Hongla, Anguissa, Malong; Mbeumo, Chupo-, Toko-Ekambi. Ct: Song.(3-4-2-1): V.Milinkovic-Savic; Milenkovic, Vejkovic, Pavlovic; Zivkovic, N.Maksimovic, ...

Il portiere del Camerun, André Onana, è stato "escluso" per motivi disciplinari dal gruppo prima della partita di oggi contro la Serbia ai Mondiali, ha rivelato una fonte della Federcalcio del Camerun (Fécafoot). "Onana è fuori rosa, ci complichiamo un po' la vita", ha spiegato la fonte. Il portiere dell'Inter è stato escluso dal gruppo.