A chi dona l' oro e a chi l' argento? Come abbinarli? Ecco svelati i segreti per il perfect match

(Di lunedì 28 novembre 2022) Gioielli. C’è chi ama l’oro e chi l’, chi non sa scegliere e li indossa mixati e chi si interroga ogni volta su quale delle due leghe doni di più. Una regola non c’è, espesso accade con i gioielli si deve andare a sentimento ma certamente alcuni gioielli si abbinano meglio a differenti tipi di carnagione, che gioca sempre un ruolo importante nella scelta giusta. Oro Halpern Fall Winter 2022-2023 A chi sta bene l’oro L’oro, la lega preziosa per antonomasia, è un colore caldo e avvolgente chemolto alle ragazze dall’incarnato abbronzato, gli occhi marroni e i capelli castani. Le bionde dovranno stare attente e riflettere sul tipo di pelle e di colore di capelli: se risultano essere caldi l’oro funziona molto bene. Per le rosse il discorso è leggermente diverso: una regola non c’è, bisogna prestare attenzione al colore ...