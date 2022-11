(Di domenica 27 novembre 2022) Ladi The: grazie all'uscita Midnight Factory abbiamo scoperto un horror taiwanese estremo e violentissimo. Un virus trasforma le persone in creatureinibitori, scatenate in ogni sorta di violenza, perversione e depravazione. Grazie alle sempre preziose uscite di Midnight Factory, la collana di Plaion Pictures, abbiamo scoperto un horror taiwanese estremo e violentissimo. Stiamo parlando di The, opera di esordio del canadese Rob Jabbaz. Uno splatter nudo e crudo, un'esperienza gore che come vedremo in questadel film, non ha paura di toccare vette davvero strong, anche per gli appassionati del genere. Subito chiacchierato quando è apparso in alcuni Festival di genere, tra cui Locarno e Parigi, Theè diventato ...

Movieplayer

Triangle ofvoglio andare a vederlo da tre settimane ma ancora non ci sono riuscito. Ho ...casa prima di andare al lavoro metto il vinile dei Sex Pistol sul piatto e quando parte Anarchy in...Benvenuti al seguito di "Mellon Collie andinifinite": fa una certa impressione dirlo, eh Per chi è cresciuto con il rock anni '90, quell'album rimane non solo un capolavoro, ma una pietra miliare della propria formazione musicale. The Sadness, la recensione: zombi senza freni assetati di sangue e sesso Scottish rugby legend Doddie Weir passed away today after losing his long fight against motor neuron disease (MND). The sporting giant, who died aged just 52, was a Scotland forward and well-known for ...La recensione di The Sadness: grazie all'uscita Midnight Factory abbiamo scoperto un horror taiwanese estremo e violentissimo. Un virus trasforma le persone in creature senza freni inibitori, scatenat ...