Su Ischia risparmiateci il solito cordoglio dei responsabili Scrive Bentivogli

(Di domenica 27 novembre 2022) È tutta colpa del global warning, il riscaldamento globale. È diventata più che un ulteriorezzazione alle scelte degli umani, la palla in tribuna per allontanare le nostretà.è un’isola ad elevato rischio idrogeologico, noto da oltre trent’anni. Dovrebbe essere un motivo in più per rispettare le leggi e non consentire deroghe. È più importante il consenso che la vita. Terremoto nel 2017 e solo un anno dopo il condono edilizio, nascosto nel “decreto Genova” quello successivo al crollo del ponte Morandi. Si legga l’art.25, si tratta di una procedura di semplificazione appunto per ottenere il condono. Fu l’esordio del governo Conte, Salvini, Di Maio. Una mega sanatoria per 28.000 abitazioni, in un’isola dove abitano 62.000 persone. Un territorio fragilissimo e ampiamente cementificato, come tutta la ...