(Di domenica 27 novembre 2022) Il servizio completo nell'edizione della Gazzetta dell'Adda in edicola e nell' edizione sfogliabile online per smartphone, tablet e Pc da sabato 26 novembre 2022.

Prima la Martesana

Questa volta è accaduto a Cambiago, dove una 40enne è stata colpita ripetutamente in faccia con un cucchiaino da un famigliare, che le ha sfregiato ilinmentre faceva compere a ...Piange di felicità, l'ex miss che nel 2017 è stataal volto con l' dall'ex fidanzato. 'L'amore è una cosa bellissima', e si copre ilcon le mani e dice sì al suo cavaliere, , sei volte ... Sfregiata in viso con un cucchiaio dal cugino in un supermercato a Cambiago Ancora un’altra violenza ai danni di una donna e proprio pochi giorni prima della giornata internazionale volta a sensibilizzare contro questo piaga. Questa volta è accaduto a Cambiago, dove una 40enn ...Per il Garante della salute della Calabria vi sono importanti segnali da parte del Governo regionale sul tema della violenza di genere ...