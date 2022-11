Mondiali | Theo Hernandez | “Sto giocando anche per Lucas”

A Pechino lo hanno soprannominato SuperCar eHernandez vuole confermare di essere lo speedy Gonzalez della fascia della Francia. In conferenza il giocatore del Milan dice C'è spazio anche per un pensiero per Ismael Bennacer :Erano particolarmente interessati a vedere in tv Belgio - Marocco in questi: i tifosi del Milan tifano soprattutto per la Francia die Giroud ma c'erano valide ragioni per non perdersi la sfida di oggi che ha visto il successo per 2 - 0 dei marocchini. La prima ...L'esterno del Milan e della Francia dopo il grave infortunio che ha messo fuori casa il giocatore del Bayern Monaco: "Vinciamole tutte" ...Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ In bleu come in rossonero. Con la Francia come c ...