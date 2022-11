Mondiali | che classe Kudus | un creatore di gioco | VIDEO

Nonostante le polemiche e le proteste più o meno plateali, ivanno avanti comunque, a dispetto dell'arcobaleno bandito dagli stadi da quei poteri grigihanno sempre paura dei disegni ...... già decisiva per la 'Seleccion'era reduce dal sorprendente ko contro l'Arabia Saudita (inutile in quel caso la rete della 'Pulce') all'esordio nel Gruppo C deiin Qatar ,vede ...Lo sfogo del capitano dell'Argentina, autore della rete che ha sbloccato il risultato nel match poi vinto dalla 'Seleccion' contro il Messico: ecco cos'ha urlato dal campo ai tifosi ...Calcio d'inizio alle ore 20. Dopo il clamoroso k.o. all’esordio contro il Giappone, la squadra di Flick non può più sbagliare. Di fronte hanno i ragazzi di Luis Enrique che nel primo match ha rifilato ...