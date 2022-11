Mondiali 2022 | Simon Kjaer | “Non sono a mio agio in panchina | ma è la scelta giusta”

Leggi su oasport

(Di domenica 27 novembre 2022) Nel big match con la Francia, valido come seconda giornata del Girone aidi calcio, non ha potuto far parte il capitano di mille battaglie della Danimarca,. Il centrale difensivo del Milan, infatti, ha accusato un problema muscolare alla vigilia. Le sue parole: “Ho avuto un buon dialogo con l’allenatore su questo. Ma è l’allenatore che dovrà prendere quella decisione, perché io non posso farcela da solo, anche se ho giocato e provato tanto. Ho sempre voglia di giocare, ma oggi la coscia non è stata all’altezza e almeno non per 90 minuti. Ora devo tenerlo sotto controllo”. In vista della prossima sfida: “Se ci sarò con l’Australia? Lo spero vivamente, altrimenti divento pazzo. Ecco perché è stata presa la decisione, così da non rischiare che peggiorasse”. In chiave passaggio del turno: “Mi sento davvero, davvero ...