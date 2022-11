L' appello di Papa Francesco | No alla violenza in ogni sua forma

(Di domenica 27 novembre 2022) Ennesimodi: "Non stanchiamoci di dire noguerra, no, sì al dialogo, sìpace; in particolare per il martoriato popolo ucraino. Ieri abbiamo ricordato la ...

La Stampa

EnnesimodiFrancesco : "Non stanchiamoci di dire no alla guerra, no alla violenza, sì al dialogo, sì alla pace; in particolare per il martoriato popolo ucraino. Ieri abbiamo ricordato la tragedia ...Lo ha detto oggiFrancesco - al termine dell'Angelus recitato davanti ai fedeli in piazza San Pietro - lanciando uncontro la violenza che da mesi è tornata a scuotere la Terra Santa. Il ... Dal Papa nuovo appello per l’Ucraina: “Preghiamo per la pace, non ci stanchiamo di farlo” Ennesimo appello di papa Francesco : “Non stanchiamoci di dire no alla guerra, no alla violenza, sì al dialogo, sì alla pace; in particolare per ...Un appello disperato al genitore arrivato nelle prime ore del mattino di sabato 26 novembre. Eleonora era preoccupata dalla pioggia battente e dai rumori provenienti dal vicino Monte Epomeo. Così ha ...