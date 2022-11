Corriere dello Sport

...lo stadio di proprietà del club bianconero si è infatti svolto un dibattito sull'delle seconde squadre, al quale hanno partecipato le massime istituzioni calcistiche italiane e della, ...Ha citato i due goleador, ha parlato dell'della vittoria della Polonia ma ha dimenticato di citare lo juventino Szczesny Enrico ...di rigore sbagliato e fa infuriare i tifosi della... La Juve e l'importanza delle seconde squadre: parlano Agnelli e due grandi ex La Juventus prepara una rivoluzione nel mercato invernale ... In particolare, l'esterno brasiliano potrebbe esser ceduto già a gennaio di fronte a qualche offerta importante, con il Chelsea che resta ...Le parole di Andrea Agnelli, Presidente della Juventus, per il Next Gen Day all’Allianz Stadium ... LE PAROLE DI AGNELLI – «L’argomento delle seconde squadre è una questione importante nel calcio ...