Ischia | Meloni apre Consiglio dei ministri | vicinanza all’isola | grazie a Vigili del fuoco

(Di domenica 27 novembre 2022) In apertura della riunione deldeila presidente del, Giorgia, ha rinnovato i sentimenti die solidarietà a tutta la popolazione ai sindaci, e a tutta la comunità dida parte del governo. Allo stesso tempo ha espresso profonda gratitudine per l’impegno ininterrotto profuso fin da ieri da parte di tutte le forze di soccorso in particolare aidelimpegnati a scavare tra fango e macerie. Lo si apprende da fonti del governo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a Rai News a proposito della situazione edilizia ae della fragilità idrogeologica del territorio. 27 nov 11:36 Frana Casamicciola,...... ha confermato che nella riunione del Cdm "sarà dichiarato lo stato di emergenza per". Urso, ...rinnova vicinanza e grazie a soccorsi In apertura di riunione la premier Giorgiaha ...Il presidente della Regione Campania: "In alcune aree non si può abitare". Poi ringrazia Meloni, ma avverte: "Prevedo che tra un mese ...Roma, 27 nov. (askanews) - Aprendo il Consiglio dei ministri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito vicinanza e solidarietà ...