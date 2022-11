Inter | il 29 novembre CdA sui conti del trimestre

(Di domenica 27 novembre 2022) Nuovo consiglio di amministrazione per l’in programma il prossimo 29. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, ricordando che sul tavolo c’è l’approvazione deidel secondodel club nerazzurro e temi di gestione ordinaria. Si va dagli incassi per il passaggio del turno in Champions League (ottavi di finale contro il Porto) L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Anche l'lo ha seguito a lungo. Con la Croazia ha giocato 13 partite segnando una rete nelle ... Ma con i tedeschi li affronterà anche al ritorno, il 17e nel larghissimo 6 - 0 Torres ...PARMA - In vista della Partita Parma 1913 eSerie A Femminile di lunedì 28alle ore 19 sono previste le seguenti modifiche alla viabilità. - dalle 12.00 alle 24.00 di lunedì 28su tutto Piazzale Risorgimento ...La partita Pro Sesto - Pordenone di Domenica 27 novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e in streaming la partita valida per la quindicesima giornata del gir ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...